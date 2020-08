Palermo, il messaggio di Di Piazza a Martinelli: “Ti auguriamo un pronto ritorno” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tony Di Piazza augura una pronta guarigione ad Alessandro Martinelli.Il centrocampista non è partito con il Palermo per il ritiro a Petralia Sottana per alcuni problemi fisici ancora ignoti e in questi giorni si recherà a Milano per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Intanto, l'ex vicepresidente rosanero gli ha rivolto un augurio sui social: "Caro Alessandro, ti auguriamo un pronto ritorno", ha scritto. Nei commenti al post pubblicato su Facebook un gran numero di tifosi si sono accodati al pensiero, manifestando il proprio affetto nei confronti del giocatore svizzero, lo scorso anno protagonista della stagione dei siciliani in Serie D.embedcontent src="facebook" ... Leggi su mediagol

