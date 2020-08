Nvidia pubblica un interessante video dedicato all'arte e la scienza dietro il design delle schede grafiche (Di mercoledì 26 agosto 2020) Negli ultimi 20 anni la grafica per computer ha fatto enormi progressi a livello di performance. Questo avanzamento significativo è stato possibile grazie a una combinazione di competenze nello sviluppo dell'architettura, nella progettazione termica, meccanica, elettrica e di prodotto.All'interno del suo video Nvidia mostra alcuni degli step più importanti fatti nella progettazione di schede grafiche, con l'obiettivo di sfruttare al massimo il loro potenziale e, al contempo, renderle fredde e silenziose. Di seguito alcuni approfondimenti:Leggi altro... Leggi su eurogamer

3dfxzone : @ZOTAC_JAPAN pubblica su @Twitter l'immagine #teaser teaser di una GeForce RTX 30, anzi no |… - SebastianMagnaM : RT @xtbit: Calendario economico: •Verbali del FOMC in serata •OPEC + JMMC si riuniscono nel pomeriggio •Nvidia pubblica gli utili oggi L… - xtbit : Calendario economico: •Verbali del FOMC in serata •OPEC + JMMC si riuniscono nel pomeriggio •Nvidia pubblica gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Nvidia pubblica Microsoft Azure lancia le nuove istanze con GPU NVIDIA Ampere A100 e CPU AMD EPYC Rome Business Magazine Nvidia pubblica un interessante video dedicato all'arte e la scienza dietro il design delle schede grafiche

Negli ultimi 20 anni la grafica per computer ha fatto enormi progressi a livello di performance. Questo avanzamento significativo è stato possibile grazie a una combinazione di competenze nello svilup ...

Alimentatore da 850W e connettore 12 pin, la serie Nvidia RTX 3000 sarà ghiotta di potenza?

I rumor riguardo la presenza di un nuovo connettore a 12 pin necessario all’alimentazione delle future GPU Nvidia basate su Ampere sembrano essere confermati. Le foto di un adattatore Seasonic mostrer ...

Negli ultimi 20 anni la grafica per computer ha fatto enormi progressi a livello di performance. Questo avanzamento significativo è stato possibile grazie a una combinazione di competenze nello svilup ...I rumor riguardo la presenza di un nuovo connettore a 12 pin necessario all’alimentazione delle future GPU Nvidia basate su Ampere sembrano essere confermati. Le foto di un adattatore Seasonic mostrer ...