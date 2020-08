Nel giallo di Caronia per ora c’è una sola certezza. Gioele è stato aggredito dagli animali. Ma gli inquirenti non escludono che sia morto nell’incidente (Di mercoledì 26 agosto 2020) “L’unico elemento certo è che il bambino è stato aggredito dalla macro-fauna presente nei boschi di Caronia”. E’ quanto ha detto Giuseppina Certo, il consulente nominato dalla famiglia di Daniele Mondello, il papà di Gioele, il bambino trovato morto, insieme alla madre Viviana Parisi (nella foto), nei boschi di Caronia. Al Policlinico di Messina si è conclusa l’autopsia sui resti del piccolo trovati tra i cespugli 16 giorni dopo la sua scomparsa. Da quanto si è appreso, inoltre, non “si può ancora stabilire” se il bambino è stato aggredito prima o dopo la morte e “se il bambino è morto lì”. “I resti del cadavere ... Leggi su lanotiziagiornale

fcolarieti : Nel giallo di Caronia per ora c’è una sola certezza. Gioele è stato aggredito dagli animali. Ma gli inquirenti non… - Becco_Giallo : Casanova Il nuovo libro di Ernesto Anderle Da domani #inlibreria! ?? ?? Tutti i libri di Ernesto Anderle nel nostro… - Ila185 : Nel mio breve studio da ottico mi è sempre stato insegnato che per prassi le lenti che vanno dal giallo al rosso so… - Bufalenet : Un giallo nella notizia vera, lanciato da Fanpage nel suo articolo dal titolo Dichiarata morta in casa dal medico,… - DelgadoSveva : RT @tempoweb: Giallo di #Caronia, cosa dicono le piccole pietre nel corpo di #Gioele #16agosto #messina #vivianaparisi -