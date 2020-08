NBA Playoff 2020, Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: data, canale e orario gara-5 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, gara-5 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Nel quarto atto i gialloviola hanno onorato il Kobe Bryant Day polverizzando gli avversari toccando un +38 nel corso della partita. Protagonista assoluto LeBron James con 30 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Ottima prova anche per Anthony Davis (18 punti, 5 rimbalzi), fermato da un dolore alla schiena nel terzo quarto. Con anche Damian Lillard out, è dura pronosticare la non chiusura della serie entro questa notte. Ricordiamo che la vincente affronterà la vincente di Houston-OKC. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di giovedì 27 agosto, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

