NBA Playoff 2020: i Clippers distruggono Dallas, Murray trascina Denver a gara-6 (Di mercoledì 26 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra martedì 25 agosto e mercoledì 26 agosto ha visto in scena lo svolgersi di due partite dei Playoff NBA 2019/2020. Dopo il ko all’overtime in gara-4 per mano di Luka Doncic, Kawhi Leonard e compagni travolgono i Mavericks e si portano sul 3-2 nella serie vincendo con 43 punti di margine. Jamal Murray scatenato nella ripresa (33 dei suoi 42 punti arrivano dopo l’intervallo lungo) permette a Denver di recuperare 15 punti di svantaggio, restare in corsa e forzare gara-6 contro i Jazz. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI L.A. Clippers-Dallas MAVERICKS 154-111 Eyes set on Thursday. pic.twitter.com/X0BNvyvz6s — LA Clippers (@LAClippers) August 26, ... Leggi su sportface

Dallas affronta gara 5 del primo turno playoff senza Porzingis. Doncic ricomincia da dove aveva lasciato l'altro ieri, e i Clippers sono lenti a carburare 9-16. Invece Leonard mette a segno i suoi ...

Gli Utah Jazz falliscono il primo match ball con i Denver Nuggets che restano in vita accorciando le distanze sul 3-2. Dopo la beffa a fil di sirena di gara-4, i Clippers decidono di fare sul serio me ...

Dallas affronta gara 5 del primo turno playoff senza Porzingis. Doncic ricomincia da dove aveva lasciato l'altro ieri, e i Clippers sono lenti a carburare 9-16. Invece Leonard mette a segno i suoi ...