Monza: auto investe pedone, donna sbalzata di oltre 4 metri, è grave (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Una donna è stata investita da un'auto a Monza. L'incidente è avvenuto in via Enrico Tazzoli intorno alle 9.40 rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. La vittima, 71 anni, è stata colpita e "sbalzata di almeno 4 metri", fanno sapere i sanitari. Nell'impatto ha sfondato il parabrezza riportando un "trauma cranico e toracico". L'anziana è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo. Le forze dell'ordine sono a lavoro per fare chiarezza sulla dinamica dell'investimento. Leggi su iltempo

Milano: superstrade ciclabili e velocità ridotta, proposte per una nuova mobilità

Strade e superstrade ciclabili, zone a velocità ridotta, velo-stazioni, sottopassaggi e nuovi collegamenti ciclistici e pedonali. Sono questi i principali interventi proposti dai mobility manager di i ...

