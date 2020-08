Montemiletto, detenzione illegale di fauna selvatica: arrestato 70enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemiletto (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore faunistico venatorio, hanno denunciato un 70enne di Montemiletto che, all’interno della sua proprietà, illecitamente deteneva in gabbia due tordi, una quaglia e un merlo. Tali volatili risultavano privi di anello identificativo alla zampa, nonché sprovvisti di idonea documentazione comprovante la legittima detenzione, in quanto specie protette ed appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato come fauna selvatica. Nell’immediatezza i Carabinieri facevano intervenire personale del Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Avellino, per le verifiche del ... Leggi su anteprima24

