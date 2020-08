Melania Trump, Donald farà di tutto per vittime virus (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 26 AGO - "Il nemico invisibile" del coronavirus "ha stravolto il nostro bellissimo Paese. Donald non si darà pace fino a quando non avrà fatto tutto il possibile per aiutare tutti ... Leggi su corrieredellosport

Capezzone : +++Panico dell’Inviato Unico e del Corrispondente Collettivo+++ Discorso splendido, non divisivo e insieme sincero,… - Agenzia_Italia : Nel suo discorso Melania si commuove per un bambino incontrato in Italia - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - CatelliRossella : 'Non attacco i dem, non voglio dividere il Paese'. La lezione di Melania Trump ai repubblicani. E i… - AriannaAmbrosi0 : RT @ultimenotizie: 'Donald vuole solo il bene dell'America': Melania Trump interviene alla convention repubblicana portando sul palco stile… -