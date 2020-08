Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, è ritorno di fiamma tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore? L’indiscrezione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’imprenditore Charley Vezza. Questa passione scoppiata la scorsa estate, però, sembrava essersi arrestata. Risale solo a qualche settimana fa la notizia di un presunto fidanzamento di Marica col modello Paul Ferrari. Ma il gossip sulla vita sentimentale della Pelligrinelli non sembra volersi fermare. Dopo averla paparazzata in compagnia del calciatore Marco Borriello, il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, ha ipotizzato che in realtà l’ex di Eros sia ancora legata a Vezza: Marica e Charley hanno ripreso la loro frequentazione. Complice questa ... Leggi su isaechia

Marica Pellegrinelli, showgirl e influencer, è stata la compagna di Eros Ramazzotti fino al 2019. Difficile avere notizie sulla sua vita privata, anche perché la modella è molto riservata e non cede s ...

