L’esordio di Osimhen con il Napoli sarà in pay per view su Sky (Di mercoledì 26 agosto 2020) Parte la stagione del Napoli che affronterà l’Aquila e il Castel di Sangro per la prima amichevole durante il ritiro in Abruzzo. Il Napoli ha reso noto oggi le modalità per i tifosi di assistere alla partita da casa Il triangolare del Napoli su Sky Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Pay per view il triangolare contro l’Aquila e il Castel di Sangro che sarà il debutto dell’attaccante Osimhen, l’acquisto più costoso della storia del Napoli, con la sua nuova maglia. La prima della stagione della squadra di Gattuso è in programma venerdì 28 agosto alle 17.30 Le modalità di acquisto della partita Si può acquistare l’evento con il vostro telecomando del box Sky, con la app fai ... Leggi su ilnapolista

HCE__ : RT @napolista: L’esordio di #Osimhen con il #Napoli sarà in pay per view su Sky Si potrà acquistare l’evento con il telecomando del box Sk… - napolista : L’esordio di #Osimhen con il #Napoli sarà in pay per view su Sky Si potrà acquistare l’evento con il telecomando d… - infoitsport : Napoli, Osimhen celebra l'esordio: «Buono il primo allenamento» - sportli26181512 : Il Lille pareggia senza Osimhen: 1-1 con il Rennes. Vince l'Angers: Da Silva risponde a Bamba e le due formazioni t… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esordio Osimhen Alex Meret CalcioNapoli24