Legends of Runeterra | La chiamata della montagna

La chiamata della montagna è la nuova espansione di Legends of Runeterra, disponibile su PC, IOS e Android a partire da oggi 26 agosto. La chiamata della montagna segna l'inizio del nuovo programma di pubblicazione bimestrale delle carte di Legends of Runeterra, e prevede un set da tre espansioni che esplora la nuova regione di Targon. Oltre a questa, la prima parte comprende 89 carte collezionabili, tra cui 7 campioni, a cui vanno ad aggiungersi nuove funzionalità e contenuti di …

