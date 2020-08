"La comunità scientifica ha fallito, facciamo autocritica. Ora evitiamo la seconda ondata" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ilaria Capua ha il pregio della chiarezza nelle parole, espresse senza giri di parole. La prima ondata del Covid 19 ha travolto la comunità scientifica, che non è stata all’altezza. Ora la seconda ondata si può evitare, dice al Corriere della Sera.“Quando si parla di ‘seconda ondata’ si fa riferimento ai ricoveri in terapia intensiva. Per evitare questo non occorrono decreti, ma un’attiva collaborazione della popolazione. È una questione di responsabilità collettiva” afferma la virologa Ilaria Capua, che a a Miami è professore all’Università della Florida e direttore dell’One health center of excellence.Sul fatto che una persona, già affetta da Covid, si possa ... Leggi su huffingtonpost

BlunoteWeb : #Taranto: ‘#Comunitàsicure’, #Polizia intensifica controlli sul territorio - LaCnews24 : Verbicaro, comunita' in festa per i 100 anni di nonno Francesco Di Giorno #calabrianotizie #newscalabria - zazoomblog : Due comunità dicono addio a Tony: Per ogni cosa andavamo sempre da lui - #comunità #dicono #addio… - EremitaMancato : RT @Saya54807504: @EremitaMancato La chiesa è composta dalla - Saya54807504 : @EremitaMancato La chiesa è composta dalla -

Ultime Notizie dalla rete : comunità scientifica La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale aderisce all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia" OrvietoNews.it Governo pronto a impugnare l'ordinanza di Musumeci sui migranti, scontro totale

Politica - Il governatore della Sicilia, intanto, tira dritto. Ho grande rispetto verso le istituzioni ma ho il dovere anche di prendere atto dello stato d animo della mia comunit , di difendere la sa ...

Scuola, Pd: servono pediatri di comunità e medico in ogni struttura

Roma, 25 ago. (askanews) - "Le scuole devono ripartire e ciò deve e può avvenire garantendo sicurezza e tranquillità alle famiglie. Per questo scopo è utile una sinergia stretta tra ministero dell'Ist ...

Politica - Il governatore della Sicilia, intanto, tira dritto. Ho grande rispetto verso le istituzioni ma ho il dovere anche di prendere atto dello stato d animo della mia comunit , di difendere la sa ...Roma, 25 ago. (askanews) - "Le scuole devono ripartire e ciò deve e può avvenire garantendo sicurezza e tranquillità alle famiglie. Per questo scopo è utile una sinergia stretta tra ministero dell'Ist ...