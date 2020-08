James Rodriguez si allontana dalla Lazio: è vicino all'Everton (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA - James Rodriguez e la Lazio si starebbero allontanando. O meglio, si stanno allontanando secondo quanto riportato da "Talksport": l'emittente radiofonica britannica, infatti sostiene che Carlo ... Leggi su corrieredellosport

Secondo quanto riferito da SkySports questa mattina, l'Everton di Carlo Ancelotti starebbe accelerando le operazioni per portare a Liverpool il colombiano James Rodriguez, ormai in rotta con il Real M ...