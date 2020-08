Io e te, la puntata di oggi, 26 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco (Di mercoledì 26 agosto 2020) Si ripete anche oggi il programma Io e te, con la conduzione dell’immancabile Pierluigi Diaco dalle 14,30. A breve l’inizio della trasmissione con nuovi temi, nuovi ospiti e le sempre interessanti interviste su Rai Uno. Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Nell’ultima puntata in studio il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Nel salotto di Rai Uno il giornalista si è raccontato fra la carriera nel campo della cronaca sportiva e l’esperienza a Ballando con le stelle, dove ha partecipato come giudice. Zazzaroni si è soffermato sulle polemiche che lo hanno investito, in particolare in merito alle sue opinioni sulla coppia di ballerini Giovanni Ciacci-Raimondo Todaro. Accusato di ... Leggi su italiasera

_Techetechete : Oggi è il compleanno di Maria Giovanna Elmi. E noi la festeggiamo con una puntata firmata da Massimiliano Canè.… - FerresRosemeire : RT @Jaki1811: Buongiornino bella gente! Certo oggi non è ancora venerdì... Ma manca sempre meno alla nuova puntata!!! ?? ?2?? ?? #CanYaman… - jdbmyeverythjng : RT @Iliveofmydreams: Io che mi ricordo della puntata che vedremo oggi?? #DayDreamer - italiaserait : Io e te, la puntata di oggi, 26 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco - I_M_the__Walrus : Ok oggi sto guardando la puntata in originale e confermo che Xander è il cane a recitare che mi sembrava doppiato.… -

Ultime Notizie dalla rete : puntata oggi Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2020 ComingSoon.it L’Inter ‘rovina’ i piani di Massimiliano Allegri: nel futuro del tecnico ora c’è il PSG

La scelta di "proseguire insieme nel progetto" presa oggi pomeriggio dall'Inter e da Antonio Conte, ha cambiato le carte in tavola anche a Massimiliano Allegri. Il cinquantatreenne allenatore livornes ...

SANT’ALESSANDRO DI BERGAMO/ Video, celebrazioni per il patrono “Camminiamo insieme”

Si è tenuta alle ore 10:30 la prima delle due Messe presiedute dal vescovo Francesco Beschi, in occasione della festa di Sant’Alessandro in quel di Bergamo. Il monsignor ha rivolto il proprio pensiero ...

La scelta di "proseguire insieme nel progetto" presa oggi pomeriggio dall'Inter e da Antonio Conte, ha cambiato le carte in tavola anche a Massimiliano Allegri. Il cinquantatreenne allenatore livornes ...Si è tenuta alle ore 10:30 la prima delle due Messe presiedute dal vescovo Francesco Beschi, in occasione della festa di Sant’Alessandro in quel di Bergamo. Il monsignor ha rivolto il proprio pensiero ...