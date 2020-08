Il finocchio selvatico: scopri i segreti di questa erba aromatica (Di mercoledì 26 agosto 2020) . Nella parlata comune lo chiamano finocchietto. Il finocchio selvatico è una pianta che cresce spontanea soprattutto nel Centro-Sud del nostro Paese ed è tipica della cosiddetta macchia mediterranea. Ha sapore simile all’aneto e come si sa viene adoperata per arricchire i piatti della cucina mediterranea. Ma non è solo aromatico, il finocchietto possiede anche buone qualità terapeutiche che ne consigliano l’uso sotto forma di tisana, per esempio. La pianta Il finocchietto si compone di un fusto ramificato che può arrivare fino a due metri; di foglie filiformi; di piccoli fiori gialli da cui con l’azione del vento si spargono i semi della pianta; di frutti di colore verde-grigio. È una pianta perenne e quindi non va riseminata. Quando arriva l’inverno si taglia alla radice e poi si ... Leggi su pianetadonne.blog

Il finocchio selvatico è una pianta spontanea utilizzata come rimedio naturale con il meteorismo e non solo. Vediamo per quali usi è consigliato. Il finocchio selvatico è una pianta con foglie che ri ...

Alla scoperta dell’antica gastronomia contadina

Le nostre nonne contadine, per campare, avevano imparato ad utilizzare ogni sostanza mangereccia a portata di mano. Soprattutto le erbe dei campi delle quali conoscevano proprietà alimentari e virtù m ...

