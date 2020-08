Coronavirus, in Lombardia nuovo aumento dei contagi: +269 (ieri erano 119) ma con più di 16mila tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 agosto)Il bollettino del 26 agosto I dati di oggi mercoledì 26 agosto 2020 Oggi, 26 agosto 2020, salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Nell’ultimo bollettino vengono segnalati +269 nuovi positivi di cui 20 debolmente positivi e 9 a seguito di test sierologici. ieri, invece, i casi erano +119. Esattamente come ieri non si registrano vittime: il totale è di 16.857 morti. I ricoveri ordinari sono 158, dunque nessun incremento nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono ancora 17 persone (+2 rispetto a ieri); i guariti sono 74.723 mentre i dimessi 1.265 per un totale di 75.988 (+87). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono in tutto +16.561 (contro i +9.879 di ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews Nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi, 0 contagi a Cremona e Lodi. Con quasi 10.000 tamponi effettuat… - RegLombardia : #LNews Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A front… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Briatore: problemi di prostata, ho fatto il tampone. Positivo? Può darsi #flaviobriatore… - arual812 : RT @LaPrimaManina: Il bollettino di oggi 26 agosto in #Lombardia: Sono 269 i nuovi positivi. Di questi 214 casi sono di under 50 e 28 di qu… - EmeiMarkus : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 269 nuovi contagi e zero decessi -