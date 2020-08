Clemente Mastella multa Matteo Salvini: il motivo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Clemente Mastella multa Matteo Salvini: il sindaco di Benevento ha annunciato il provvedimento nei confronti del leader della Lega Clemente Mastella multa Matteo Salvini. Clamorosa la decisione del sindaco di Benevento che ha affidato ad un comunicato l’intenzione di procedere nei confronti del leader della Lega. Il primo cittadino della cittadina sannita ha svelato l’infrazione commessa dal leghista, nella manifestazione tenutasi ieri a via Traiano, a Benevento, Salvini non indossava la mascherina, obbligatoria dopo le 18 come da dpcm. La manifestazione, tra l’altro, è stata svolta senza autorizzazione ed in concomitanza con un’altra di protesta. Non sarà ... Leggi su bloglive

