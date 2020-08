Cattolica annuncia una serie di iniziative a favore degli assicurati del Veneto (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Cattolica Assicurazioni annuncia iniziative a favore dei suo assicurati che hanno subito danni e disagi a causa del violento nubifragio che ha colpito il Veneto nella giornata di domenica 23 agosto. Per una tempestiva gestione dei sinistri, il Gruppo ha messo a disposizione della propria rete di agenzie una corsia preferenziale per chi ha avuto conseguenze dal maltempo. La Compagnia ha istituito anche una task force dedicata ai propri assicurati. L’Unità operativa ingaggiata prevede il coinvolgimento diretto della liquidazione sinistri e degli studi peritali specializzati nella gestione di questa tipologia di eventi, in stretta collaborazione con le unità tecniche assuntive, la direzione commerciale e la rete ... Leggi su quifinanza

