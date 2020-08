Bollettino oggi, mercoledì 26 agosto: i numeri regione per regione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a mercoledì 26 agosto. I dati continuano a crescere in maniera preoccupante: oggi si registrano 1.367 nuovi contagi, 13 morti, 314 guariti, 1.039 malati in più (totale 20.753), 93.529 tamponi, 3 ricoverati in meno (totale 1.055), 3 persone in più in terapia intensiva (totale 69). Leggi su sportface

