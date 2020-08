Beautiful anticipazioni: Hope accetta la proposta, Thomas va a segno (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 27 agosto 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di giovedì, in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi, Liam e Brooke continuano ad avere un cattivo presentimento e non riescono a fidarsi in nessun modo di Thomas. Non sono gli unico visto che anche Xander ha intenzione di dimostrare che c’è un collegamento tra la morte di Emma e lo stilista, ma al momento non ha le prove per farlo. In ogni caso, Thomas va per la sua strada, senza curarsi di quello che succede intorno a lui ed è per questo che ha deciso di chiedere a Hope di diventare sua moglie. Xander sembra ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 26 agosto 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Da un fraintendimento nascerà un grosso equivoco e... - fanpage : #beautiful Le anticipazioni - greyslodovica : RT @TwBeautiful: ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Hope e Liam potrebbero chiedere la custodia di Kelly, portandola via a Steffy? Scopril… - zazoomblog : Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2020: Xander spia Thomas! La verità su Emma è vicina... - #Beautiful… -