Barcellona, Farré sfiducia Bartomeu: un cambio societario farebbe rimanere Messi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continua il viavai di voci inerenti non solo al futuro di Leo Messi, ma anche a quello del Barcellona. In tal senso è ufficiale che Jordi Farré, uno dei candidati alla presidente, ha presentato una mozione di censura nei confronti di Josep Bartomeu, il quale però non sembra intenzionato a dimettersi e chiede oltretutto le dimissioni del consiglio di amministrazione. Un cambio di rotta della società, secondo la stampa spagnola, potrebbe convincere Messi a rivedere la sua posizione. Il cda, intanto, è conscio che l’azione del giocatore, pur non sostenibile nei termini proposto, non può prevedere marce indietro. Il club e l’argentino, secondo Marca, si preparano a trattare per trovare un accordo sull’uscita che viene ritenuta inevitabile. Leggi su sportface

