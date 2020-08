Annullati i concerti di Ghali e Geolier, Russo (Fi): “Scelta di buon senso del Comitato sicurezza. Salute prima di tutto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I casi di Covid 19 sono in aumento in tutto il Paese, la Campania è la seconda regione più colpita. Sono dati che destano preoccupazione e che non possono essere sottovalutati”. Così Anna Rita Russo, candidata alle Regionali nella lista di Forza Italia. “In molte città italiane sono state sospese le manifestazioni culturali e gli spettacoli proprio per contenere la diffusione del virus Covid-19. In Puglia, la pandemia ha fermato addirittura un grande evento di risonanza internazionale come La Notte della Taranta. A Benevento si è invece scelto di non sospendere la rassegna Città Spettacolo. Capisco la necessità di offrire alla Città una programmazione culturale e di intrattenimento, ma la Salute pubblica viene ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Città Spettacolo. Annullati i concerti di ' Geolier e Ghali'... - NTR24 : Città Spettacolo, annullati i concerti di Geolier e Ghali - Neroisfucked : @matteosalvinimi ma non si era detto che tutti i concerti di quest'anno sarebbero stati annullati? Tutte queste dat… - landreguit : @Gabbiacane ...capisco perfettamente... 21/02...ultimo giorno di apertura della mia scuola ( di musica )... e chiss… - FASIbiz : Dal @_MiBACT arrivano 22 milioni per la #musica live -

Ultime Notizie dalla rete : Annullati concerti Città Spettacolo, annullati i concerti di Geolier e Ghali NTR24 «Intrighi e accordi per far vincere una concorrente»: bufera su Miss Mondo. Concorso annullato e guerra legale

«A rischio la storia e i valori del nostro Concorso. Per questo abbiamo deciso di annullare ufficialmente le fasi finali nazionali di Miss Mondo Italia e adire le vie legali». Con una nota lapidaria, ...

Song of Names: la recensione dello struggente film con Tim Roth e Clive Owen

Il regista canadese François Girard dirige Tim Roth e Clive Owen in Song of Names, un mistery che è anche un invito a non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Comincia con un concerto annullato e un ...

«A rischio la storia e i valori del nostro Concorso. Per questo abbiamo deciso di annullare ufficialmente le fasi finali nazionali di Miss Mondo Italia e adire le vie legali». Con una nota lapidaria, ...Il regista canadese François Girard dirige Tim Roth e Clive Owen in Song of Names, un mistery che è anche un invito a non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Comincia con un concerto annullato e un ...