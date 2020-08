Al via la centesima edizione della Serie A – 26 agosto 2001 – VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 26 agosto del 2001 ha il via la centesima edizione del campionato italiano. Sarà la Juve a trionfare in quell’annata Il 26 agosto del 2001 è una data che il campionato italiano difficilmente può dimenticare. In quel giorno ha il via la centesima edizione della competizione, la settantesima con la formula del girone unico. Quell’estate sarà la Roma a sfoggiare lo scudetto sul petto conquistato a giugno. Al termine dell’annata, però, sarà la Juventus a gioire in quello che è uno dei campionati più piacevolmente ricordati dai tifosi bianconeri. Nel famoso 5 maggio 2002 la Vecchia Signora si aggiudica il titolo dopo un’avvincente corsa con ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : Al via la centesima edizione della Serie A – 26 agosto 2001 – VIDEO - #centesima #edizione #della #Serie - blvrryfail : RT @mychemicaltess: 10 mesi che non guido e via verso il parcheggio per la centesima volta per provare le partenze perchè non mi ricordo ne… - mychemicaltess : 10 mesi che non guido e via verso il parcheggio per la centesima volta per provare le partenze perchè non mi ricord… -

Ultime Notizie dalla rete : via centesima Lugo: per rubare 70 centesimi danni alla chiesa per 7mila euro Corriere Romagna Messi via dal Barcellona/ Fax al club che conferma: chiesta rescissione unilaterale

Messi via dal Barcellona: l’argentino ha inviato un fax al club comunicando la volontà di liberarsi unilateralmente, la società ha confermato lo scenario e adesso si apre la “caccia”. Ecco la conferma ...

Lugo: per rubare 70 centesimi danni alla chiesa per 7mila euro

Forse si sono ricordati del settimo comandamento – “non rubare” – e hanno desistito, ma più probabilmente hanno solo “pe ...

Messi via dal Barcellona: l’argentino ha inviato un fax al club comunicando la volontà di liberarsi unilateralmente, la società ha confermato lo scenario e adesso si apre la “caccia”. Ecco la conferma ...Forse si sono ricordati del settimo comandamento – “non rubare” – e hanno desistito, ma più probabilmente hanno solo “pe ...