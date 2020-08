Wisconsin, continuano le proteste per Jacob Blake. Il governatore dichiara lo stato di emergenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non si fermano le proteste a Kenosha, città di circa 100mila abitanti nel Wisconsin negli Stati Uniti, dove il 23 agosto durante un arresto la polizia ha sparato a un uomo afroamericano di nome Jacob Blake almeno sette colpi di pistola alle spalle. Dopo la seconda notte di proteste il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando di aver raddoppiato il numero degli uomini della Guardia Nazionale. Macchine e negozi dati alle fiamme dai manifestanti Brandon Bell/Getty Images/AFP Kenosha il 24 agostoLunedì aveva avuto luogo una marcia pacifica a cui avevano partecipato centinaia di persone. Al lancio di alcune bottiglie d’acqua contro gli agenti da ... Leggi su open.online

