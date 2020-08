Wisconsin: continuano le proteste dopo che la polizia ha sparato ad un afroamericano disarmato (Di martedì 25 agosto 2020) continuano le proteste nello stato americano del Wisconsin, dove la polizia ha sparato ripetutamente ad un afroamericano disarmato lo scorso 23 agosto. Jacob Blake sembra essere in condizioni stabili, ma il video agghicciante della sparatoria è tornato ad idignare il pubblico. Le proteste sono inziate poco dopo l’accaduto e alcune si sono trasformate in confronti violenti con la polizia. Il video, diventato virale sui social media, mostra tra agenti di polizia puntare le loro armi verso Blake mentre si avvicina all sua macchina. Nel momento in cui apre la portiera e accenna ad entrare nel veicolo, si vede chiaramente un ufficiale prendere la maglietta di Blake e aprire il ... Leggi su giornalettismo

