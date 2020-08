Viviana Parisi, l’accusa del Soccorso alpino: “Ci hanno estromesso” (Di martedì 25 agosto 2020) Franco Del Campo, Presidente del Soccorso alpino e speleologico siciliano, denuncia di non essere stato coinvolto nelle ricerche di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. “Avremmo potuto dare una mano per la ricerca di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello. Noi siamo specializzati in questo tipo di ambienti, è grande l’amarezza di non … L'articolo Viviana Parisi, l’accusa del Soccorso alpino: “Ci hanno estromesso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Adnkronos : #VivianaParisi, Soccorso alpino Sicilia: 'Estromessi da ricerche' - SkyTG24 : Giallo Caronia, nuovo sopralluogo degli esperti nei boschi - Corriere : ?? Tensione tra pm e vigili del fuoco - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: I vicini di casa di Viviana Parisi raccontano un retroscena risalente al mese di giugno: 'Aveva chiamato l'ambulanza' https… - ilgiornale : I vicini di casa di Viviana Parisi raccontano un retroscena risalente al mese di giugno: 'Aveva chiamato l'ambulanz… -