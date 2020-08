Usa, focolaio di Coronavirus a un matrimonio: 56 invitati contagiati, morta una donna. L’appello di Burioni: “Dobbiamo stare attenti” (Di martedì 25 agosto 2020) Usa, focolaio di Coronavirus a un matrimonio: 56 contagiati, morta una donna Negli Usa, un focolaio di Coronavirus scoppiato a un matrimonio ha provocato 56 contagiati, mentre una donna, che non era nemmeno tra gli invitati, è morta qualche giorno dopo. A denunciare la vicenda è il virologo italiano Roberto Burioni, che ha raccontato ciò che è avvenuto durante le nozze sul suo sito MedicalFatcs.it. “Molti sanno che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare: il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole” scrive ... Leggi su tpi

I contagi continuano ad aumentare, dalla Spagna alla Corea del Sud. Il bilancio globale della pandemia di Covid-19 della Johns Hopkins University cresce inesorabilmente, con quasi 23,5 milioni di casi ...

