Università, a Napoli il primo corso in Italia di “Hospitality Management” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ online il bando per formare 50 professionisti pronti a lavorare nel mondo del turismo: sono aperte le selezioni per partecipare al corso di Laurea Triennale ad Orientamento Professionale in Hospitality Management dell’Università Federico II, il primo in Italia. Tema centrale nel nuovo anno di studi sarà il turismo post-Covid. Durante il lockdown, infatti, l’ateneo partenopeo ha lanciato un osservatorio con l’University of South Florida per verificare la percezione dei turisti di tutto il mondo nelle varie fasi dell’emergenza sanitaria. “Il turista d’oggi è più consapevole e esigente, più attento ad una serie di fattori come la sicurezza – ad esempio in tema di sanificazione – e la qualità. Queste esigenze ... Leggi su anteprima24

