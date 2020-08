“Un Mediterraneo di letture” Alessandra Turrisi e Agnese Ciulla presentano “La Grande Madre” (Di martedì 25 agosto 2020) Nuovo appuntamento, questa sera, martedì 25 agosto, con inizio alle ore 21, al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, della rassegna letteraria “Un Mediterraneo di letture”. Si tratta del quarto, e penultimo, che vedrà protagoniste Alessandra Turrisi e Agnese Ciulla, che presenteranno il libro “La Grande Madre” (Sperling & Kupfer). Alessandra Turrisi, giornalista palermitana,... L'articolo “Un Mediterraneo di letture” Alessandra Turrisi e Agnese Ciulla presentano “La Grande Madre” puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

MSF_ITALIA : Non è sola la Sea-Watch4 che in queste ore sta navigando verso il Mediterraneo centrale. Un enorme GRAZIE per tutti… - menelik40 : RT @agenzia_nova: Il Mediterraneo orientale è sempre più il centro di uno scontro allargato che vede da un lato #Turchia, Qatar e il Gna di… - vitti2173 : RT @DebAttanasio: Sabato scorso a Formello, dove a Carnevale sfilavano carri che sfottevano i morti del Mediterraneo, un ragazzo albanese h… - tvio2 : “Un Mediterraneo di letture” Alessandra Turrisi e Agnese Ciulla presentano “La Grande Madre” - buonweekend : RT @MarianoGiustino: Siamo a un millimetro dalla guerra nel #Mediterraneo orientale:#Turchia a sudest di #Creta lancia un #Navtex (avviso d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un Mediterraneo Mika, la lettera per la sua Beirut: «Ti risolleverai, e io sarò lì» Corriere della Sera