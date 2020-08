Tute blu bergamasche, sei i tavoli aperti Oltre 60 mila in attesa di contratto (Di martedì 25 agosto 2020) Solo il Ccnl di Federmeccanica e Assistal coinvolge 50 mila lavoratori sul nostro territorio. Uliano (Fim): importante dare una copertura economica e normativa. Rota (Fiom): gli aumenti sono necessari. Leggi su ecodibergamo

Solo il Ccnl di Federmeccanica e Assistal coinvolge 50 mila lavoratori sul nostro territorio. Uliano (Fim): importante dare una copertura economica e normativa. Rota (Fiom): gli aumenti sono necessari ...

Venezia, Brugnaro cerca il bis. Da Eraclea a Castelfranco, 41 Comuni al voto

VENEZIA Quarantuno sindaci da rinnovare e 526 consiglieri comunali da eleggere, ma al voto sono chiamati soltanto 426.603 elettori (su 513.877 residenti) di cui quasi la metà a Venezia, il capoluogo d ...

