Tragedia a Cremona, motociclista di Carrara muore in pista (Di martedì 25 agosto 2020) Non ce l'ha fatta Sherif Ashaya, un motociclista di 46 anni, di origine egiziana e residente a Carrara , caduto domenica scorsa sul circuito di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: è morto ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Cremona Tragedia a Cremona, motociclista di Carrara muore in pista La Nazione Tragedia a Cremona, motociclista di Carrara muore in pista

Carrara, 25 agosto 2020 - Non ce l'ha fatta Sherif Ashaya, un motociclista di 46 anni, di origine egiziana e residente a Carrara, caduto domenica scorsa sul circuito di San Martino del Lago, in provin ...

Incidente in moto, muore a 46 anni padre di due bimbe

Operaio specializzato del Pignone, residente a Nazzano, correva in pista nel Cremonese quando è finito a terra. Espiantati gli organi CARRARA. Un operaio saldatore di 46 anni, padre di due bambine di ...

Carrara, 25 agosto 2020 - Non ce l'ha fatta Sherif Ashaya, un motociclista di 46 anni, di origine egiziana e residente a Carrara, caduto domenica scorsa sul circuito di San Martino del Lago, in provin ...Operaio specializzato del Pignone, residente a Nazzano, correva in pista nel Cremonese quando è finito a terra. Espiantati gli organi CARRARA. Un operaio saldatore di 46 anni, padre di due bambine di ...