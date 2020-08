Traffico Roma del 25-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 25 agosto 2020) Luceverde Roma Buona giornata Bentrovati a questo appuntamento Traffico scorrevole ad eccezione della via Cassia strada con rallentamenti tra Tomba di Nerone è il bivio per il raccordo anulare sulla via Cristoforo Colombo tra Viale Marco Polo e la circonvallazione Ostiense oggi lavori di potatura sulla carreggiata laterale procedere con prudenza transito su un tratto di strada ridotto in via del Trullo vicino a via della Magliana si transita a senso unico alternato possibili attese mentre via Sistina è chiusa al Traffico chiusura all’altezza di piazza Barberini per dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it per ora da Simone cerchiare tutto un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-08-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Piana del Sole, dietro i new jersey una nuova discarica: “Qui habitat perfetto per gli incivili”

La rotatoria, che immetteva su via Sabbadino, è stata chiusa da pesanti jersey di cemento. Sono stati sistemati lì perché la strada è interrotta, a causa della rimozione di un ponticello di cui, i res ...

Meteo e traffico in autostrada: 9 km di coda sulla A1 MI/NA

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 25 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile con cieli sereni al Centro e al Nord Italia, ...

