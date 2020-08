'Tempus: Tutto è Relativo', aperta la mostra di Flavia Alexandra Grattacaso a Paestum (Di martedì 25 agosto 2020) Torna il Comicon a Salerno: in mostra c'è il celebre fumetto Tex 7 agosto 2020 Sono in mostra, presso la personale 'Tempus: Tutto è Relativo', le opere di Flavia Alexandra Grattacaso, che potranno ... Leggi su salernotoday

"Tempus: Tutto è Relativo", aperta la mostra di Flavia Alexandra Grattacaso a Paestum SalernoToday Schiaffo dei giudici all'agente: via per un vecchio tatuaggio

Il 16 ottobre dell’anno scorso, la poliziotta Arianna Virgolino era libera dal servizio quando a Casalpusterlengo scoppiò un mezzo finimondo, con sudamericani ubriachi che dopo essersi picchiati tra d ...

Cal’a Cinema, si è chiusa con “Banditi a Orgosolo” la tre giorni di cinema indipendente di Arbatax

Con la proiezione del film “Banditi a Orgosolo” di Vittorio De Seta – preceduta da “L’Agnello” di Mario Piredda e “Tempus de Baristas” di David MacDougall – si è chiusa sabato sera ad Arbatax l’ottava ...

