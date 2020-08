Silvio Berlusconi negativo al tampone Covid. Aveva incontrato Briatore in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Aveva incontrato Flòavio Briatore in Sardegna, Silvio Berlusconi. Che però è risultato negativo al doppio tampone per il Covid al quale si è sottoposto. L'ex premier - fanno sapere da Forza Italia - gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale Leggi su firenzepost

