Schiume in mare a Baia Domizia: consistenti fioriture di fitoplancton (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSono disponibili ulteriori risultati dei prelievi di acque costiere effettuati da Arpac a seguito delle segnalazioni, risalenti allo scorso 22 agosto, di Schiume in mare in località Baia Domizia. I prelievi sono stati effettuati lo stesso 22 agosto, nelle aree denominate "Baia Felice" nel comune di Cellole e "Le Vagnole" nel comune di Mondragone. Gli esiti analitici, elaborati dal Dipartimento Arpac di Caserta, evidenziano tracce di tensioattivi e una significativa proliferazione di fitoplancton, in particolare di specie di microalghe non considerate tossiche per l'uomo, ma che possono causare una colorazione anomala delle acque. I risultati delle analisi relative ai parametri microbiologici, indice di contaminazione ...

