Salvini e le bufale sui positivi che girano tra i turisti a Lampedusa (Di martedì 25 agosto 2020) “Sentire dal governatore della Sicilia che sono stati individuati altri 54 positivi che girano per l’isola è sconcertante. Io sono stato a Lampedusa e glielo posso dire passeggiano per il paese tra i turisti e questo non è normale”: Matteo Salvini ieri a Crotone, dove non è stato assolutamente contestato (no, non è vero), ha voluto movimentarsi la vita sostenendo che i positivi “vanno in mezzo a turisti milanesi, bolognesi, calabresi e poi portano il covid in Calabria a Milano e a Roma. Non è normale”. Ieri il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello lo ha smentito: “Ho letto una dichiarazione di Matteo Salvini rilasciata nel corso di una iniziativa elettorale, ... Leggi su nextquotidiano

