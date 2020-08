Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Covid, Ballando a rischio (Di martedì 25 agosto 2020) Non è un anno facile per nessuno, ma per Ballando con le stelle sembra esserlo ancora di più. La nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci era pronta a partire a marzo scorso, ma la macchina si è dovuta fermare a causa della pandemia. Era la cosiddetta “fase 1”, quella del lockdown, per cui … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

