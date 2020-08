Ronaldinho torna in libertà dopo quasi sei mesi (Di mercoledì 26 agosto 2020) torna in liberà dopo quasi sei mesi l'ex star brasiliana del football, Ronaldinho. Come riporta Afp, lo ha stabilito il giudice responsabile del caso che vede Ronaldinho accusato di utilizzo di falsi documenti. L'ex giocatore del FC Barcellona e del Paris Saint-Germain dovrà pagare una multa. Il procuratore ha proposto un'ammenda equivalente a 76mila euro e la sospensione "condizionale" del procedimento. Leggi su ilfogliettone

