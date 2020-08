Record contagi in Sardegna: sono più di 60 i dipendenti del Billionaire positivi al Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo i dati del 23 agosto, a livello nazionale i contagi sono leggermente scesi, in Sardegna, però, si è registrato il Record giornaliero di 91 positivi, tra cui più di 60 dipendenti del Billionaire. Non ci sono più dubbi quindi che il focolaio della Costa Smeralda che si è poi sparso in tutta Italia quando i vacanzieri sono tornati nelle loro regioni, sia partito proprio dai locali notturni della zona. Considerando che, al Billionaire, ci lavorano circa 100 persone, i dati mostrano che più della metà hanno contratto il Covid-19. Un numero che allarma gli esperti e che tra un paio di settimane potrebbe “pesare” sui contagi ... Leggi su giornalettismo

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia record di contagi dai tempi del lockdown: 4.897 #coronavirus - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: 953 nuovi contagi e quattro morti. Record in Sardegna: 91 casi in un giorno - RassegnaZampa : #Covid Italia, bollettino oggi 24 agosto: 953 nuovi contagi, 4 morti. 21 mila tamponi in meno. Record casi in Sarde… - QGetHCt1u4iYabt : RT @Corriere: Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) -