Nba playoff, Heat in semifinale. Indiana, 0-4 pieno di rimpianti (Di martedì 25 agosto 2020) I Miami Heat di Coach Erik Spoelstra servono lo sweep agli Indiana Pacers, giunti alla quinta eliminazione consecutiva al primo turno di playoffs, e diventano la terza squadra della Eastern Conference,... Leggi su gazzetta

