Napoli, allenamento in corso: grande accoglienza da parte dei tifosi – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Il Napoli si sta allenando in questo momento a Castel di Sangro e i tifosi hanno riservato una grande accoglienza per Osimhen e compagni Il Napoli sta svolgendo il proprio allenamento pomeridiano, il secondo della giornata, proprio in questo momento a Castel di Sangro dopo la conferenza stampa di De Laurentiis e Gattuso. Il nostro inviato, Emanuele Catone, ha colto l’accoglienza da parte dei tifosi riservata alla squadra partenopea proprio durante l’allenamento per Osimhen, neo acquisto, e compagni. https://youtube.com/watch?v=Qo95nOPrFoc%3Fautoplay%3D1 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

