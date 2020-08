Movida violenta: il video dei poliziotti aggrediti dai ragazzini ubriachi (Di martedì 25 agosto 2020) L'altra notte, a Marina di Carrara, un gruppo di ragazzini e ragazzine ha aggredito le forze dell'ordine, intervenute per sedare una delle solite risse da Movida estiva tra giovani alticci. Sorprendente la reazione del branco, che comprendeva anche diversi minorenni: maschi e femmine si sono scagliati contro i poliziotti, ne hanno feriti alcuni, hanno danneggiato la gazzella quando gli agenti hanno fatto salire in macchina uno degli esagitati. Franco Gabrielli ha esaltato la "grande professionalità" dei poliziotti, che non hanno reagito alle provocazioni; il questore ha deciso di intensificare i controlli. Forse qualcuno si renderà conto di quale sia il vero problema con la Movida: non i giovani "incoscienti" che vanno a ballare, non le mascherine dalle 18 alle 6 di mattina, ma i ... Leggi su nicolaporro

Tutto è successo sabato notte, quando gli agenti sono intervenuti per sedare una rissa tra giovani. Lanci di oggetti, botte e sputi contro la polizia MASSA CARRARA — Un attimo e si è scatenato il caos ...

