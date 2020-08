Milan, tutte le dichiarazioni di Gazidis e Maldini sul rinnovo di Ibrahimovic (Di martedì 25 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha ricoperto un ruolo fondamentale nella seconda parte di stagione del Milan. Lo svedese da gennaio ha segnato 11 gol e anche nel post lockdown è stato uno dei migliori.IBRA RINNOVA? PARLANO Maldini E Gazidiscaption id="attachment 995409" align="alignnone" width="300" Ibrahimovic (getty images)/captionProprio per il suo impatto positivo sull'annata rossonera, i tifosi lo vorrebbero a San Siro ancora una stagione, ma trattare con Mino Raiola non è sicuramente facile. La richiesta del giocatore è di 7 milioni mentre la dirigenza è ancora ferma a 6. Nessun dramma però, l'accordo si farà. Almeno stando alle dichiarazioni di Gazidis e Maldini. Queste le parole dell'amministratore delegato ... Leggi su itasportpress

