Meghan e Harry, il ruolo di Eugenia di York all’inizio della loro storia (Di martedì 25 agosto 2020) All’inizio della loro frequentazione, Meghan Markle e il Principe Harry hanno fatto tutto il possibile per mantenere segreta la loro storia d’amore. Ma Eugenia di York ha avuto un ruolo fondamentale, perché, sebbene involontariamente, ha fatto trapelare la notizia. Nonostante volassero attraverso l’Atlantico per vedersi, Meghan e Harry lasciavano a malapena le loro case quando erano insieme e ordinavano il cibo dai loro ristoranti preferiti invece di uscire pur di non essere avvistati insieme. A sapere delle loro storia erano solo alcuni familiari e pochi amici intimi. Harry e ... Leggi su dilei

zazoomblog : Harry e Meghan la decisione arriva a sorpresa. E c’entra proprio la regina Elisabetta - #Harry #Meghan #decisione… - PulitiElena : RT @fanpage: Sembra che Harry e Meghan vogliano ricostruire i ponti con la famiglia reale - fanpage : Sembra che Harry e Meghan vogliano ricostruire i ponti con la famiglia reale - RadioSubasio : Harry e Meghan cercano di ricucire i rapporti con la Regina - VanityFairIt : Harry d’Inghilterra e Meghan Markle inseriscono la retromarcia: «Hanno capito che sono loro ad aver bisogno della r… -