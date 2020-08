Marquez: 'Dovizioso meriterebbe il titolo: tanti sarebbero felici' (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo aver spiegato le ragioni che lo inducono ad aspettare una guarigione completa del suo infortunio alla spalla e non affrettare più i tempi del suo ritorno in pista , Marc Marquez fa le carte a un ... Leggi su gazzetta

ManciFlorindo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Marquez 'vota' #Dovizioso: 'Meriterebbe il #titolo: se vincesse sarebbero felici in tanti' - FonzyH : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Marquez 'vota' #Dovizioso: 'Meriterebbe il #titolo: se vincesse sarebbero felici in tanti' - VAZN_ITALIA : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Marquez 'vota' #Dovizioso: 'Meriterebbe il #titolo: se vincesse sarebbero felici in tanti' - Gazzetta_it : #MotoGP #Marquez 'vota' #Dovizioso: 'Meriterebbe il #titolo: se vincesse sarebbero felici in tanti' - sportface2016 : #MotoGp, Marc #Marquez parla del suo possibile erede come campione del mondo -