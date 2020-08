Maran-Genoa e Liverani-Parma, doppio biennale in arrivo (Di martedì 25 agosto 2020) Rolando Maran sta risolvendo gli ultimi dettagli burocratici con il Cagliari, poi diventerà l’allenatore del Genoa, pronto un biennale. Lo stesso biennale che, salvo sorprese o eventuali opzioni, avrà anche Fabio Liverani a Parma. La firma arriverà presto, probabilmente già domani dopo l’invio del documento che consentirà a Liverani di rescindere unilateralmente con il Lecce grazie all’articolo 9. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

