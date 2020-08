Lo studio di Skullgirls perde pezzi: diversi sviluppatori se ne vanno dopo il comportamento tossico del boss (Di martedì 25 agosto 2020) Alla fine di giugno avevamo riportato la notizia su Lab Zero Games, studio di sviluppo di Indivisible e Skullgirls, il cui capo fu accusato di molestie sessuali da una streamer. Ebbene, a distanza di due mesi lo studio versa ancora in condizioni critiche, dato che alcuni sviluppatori hanno deciso di lasciare lo studio.diversi dipendenti che hanno lavorato presso la società dietro Skullgirls e, più recentemente, Indivisible, hanno annunciato che avrebbero lasciato lo studio. Le mosse per lasciare Lab Zero Games sono iniziate ieri quando il produttore Brian Jun ha condiviso su Twitter la decisione di abbandonare lo studio dopo non essere stato in grado di "far funzionare le cose con Mike Z".Mike Zaimont, la ... Leggi su eurogamer

Con una serie di tweet e messaggi pubblicati sui social, diversi sviluppatori di Lab Zero Games hanno annunciato di voler lasciare lo studio. L’esodo di massa è in risposta al direttore del team Mike ...

