L’Fbi ha pubblicato i Protocolli contro il «Deep State»? No, ma ha rafforzato complottismo e antisemitismo (Di martedì 25 agosto 2020) Dobbiamo tornare a parlare, ancora una volta, dei Protocolli dei Savi di Sion. Non bastava l’indifendibile Elio Lannutti, ancora oggi senatore del Movimento 5 Stelle, che con il suo tweet dello scorso gennaio 2019 aveva rilanciato la bufala storica antisemita con scuse che non stavano in piedi, oggi per colpa dell’Fbi bisogna affrontare una «seconda ondata» di complottismo. Il famoso tweet di Elio Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion. La Polizia federale americana gode di una certa autorevolezza. Risulta estremamente plausibile che la diffusione senza alcuna spiegazione del falso storico, avvenuto la scorsa settimana via Twitter, abbia rafforzato la credulità di coloro che vogliono per forza credere che i Protocolli dei Savi di Sion siano reali e non una bufala. ... Leggi su open.online

CyberSecHub0 : RT @AndreaBiraghiIT: #Drovorub: il #Malware che attacca #Linux L’#FBI e la #NSA hanno pubblicato un rapporto sul malware russo che attacca… - GiudaRossi : RT @AndreaBiraghiIT: #Drovorub: il #Malware che attacca #Linux L’#FBI e la #NSA hanno pubblicato un rapporto sul malware russo che attacca… - LlnuxBot : RT @AndreaBiraghiIT: #Drovorub: il #Malware che attacca #Linux L’#FBI e la #NSA hanno pubblicato un rapporto sul malware russo che attacca… - securityaffairs : RT @AndreaBiraghiIT: #Drovorub: il #Malware che attacca #Linux L’#FBI e la #NSA hanno pubblicato un rapporto sul malware russo che attacca… - SecdevB : RT @AndreaBiraghiIT: #Drovorub: il #Malware che attacca #Linux L’#FBI e la #NSA hanno pubblicato un rapporto sul malware russo che attacca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Fbi pubblicato Guida serie Tv del 19 luglio: Das Boot, Gangs of London, FBI Teleblog