LeBron James: «Adesso noi afroamericani siamo terrorizzati» – Il video (Di martedì 25 agosto 2020) La star dei Los Angeles Lakers LeBron James ha condiviso un messaggio dopo la sparatoria di Kenosha, dove un agente della polizia ha sparato sette volte alla schiena di Jacob Blake, cittadino afroamericano. LeBron James ha spiegato che quello che è successo ha messo i neri che vivono negli Stati Uniti in una condizione di paura. Secondo le ultime notizie, Jacob Blake sarebbe rimasto paralizzato dalla vita in giù. Jacob, 29 anni, è stato colpito mentre stava salendo sulla sua auto, a bordo della quale erano seduti i suoi tre bambini. In un’ntervista al Chicago Sun Times il padre di Jacob ha dichiarato: «Cosa giustificava farlo davanti ai miei nipoti? Che cosa stiamo facendo?». Leggi anche: Usa, alla convention repubblicana ospite d’onore la coppia che ha ... Leggi su open.online

Eurosport_IT : 'Kobe era con noi!' ???? LeBron James dopo il successo dei Lakers nel Kobe Bryant Day ?? #Kobe | #Lakers | #LeBron - giu33liana : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #BLMprotest #USA, #LebronJames sul caso #JacobBlake: 'Gli afroamericani hanno paura' #US… - AppostaMi : RT @annaguaita: LeBron James: 'Noi neri in America abbiamo paura'. Avrei paura anche io, se fossi nera. #BlackLivesMatter - simonasiri : Bravissimi!! E forse LeBron James può anche comprarsi direttamente il servizio postale e farlo funzionare - easternwind_art : RT @anna_annie12: Usa, Lebron James sul caso Jacob Blake: 'Gli afroamericani hanno paura' -