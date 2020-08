La visita nel Sannio di Salvini: “Mastella? Non cambio idee come le mutande” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl leader della Lega, Matteo Salvini è arrivato nel Sannio poco dopo le ore 17 di un nuvoloso pomeriggio estivo. Prima tappa, la cantina Fontanavecchia di Torrecuso dove ad attenderlo c’erano, oltre al titolare della nota casa vinicola sannita Libero Rillo, il candidato alla guida della regione Campania, Stefano Caldoro e la candidata al consiglio regionale Nadia Sgro. Per rompere il ghiaccio, subito una stilettata al primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella: “Non è affatto il mio modello politico – ha dichiarato Salvini – non è nel mio stile cambiare idee come si cambiano le mutande”. Nel passeggiare poi all’interno della cantina, il leader leghista si è confrontato con i ... Leggi su anteprima24

